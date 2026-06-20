Башкирия налаживает экономические связи с Шаньси

«Наш сотрудник при Торгпредстве РФ в КНР наглядно показал наши преимущества: локацию, логистику, индустриальные парки, налоговые льготы. Рассказали о том, что мы готовы не просто продавать, а строить кооперацию, быть надёжными партнёрами в цепочках поставок. Итог — более 100 китайских участников, среди которых топ-менеджеры предприятий и отраслевых ассоциаций. Предложения от них уже поступают, в частности на продукцию нашей нефтехимии. Сейчас мы внимательно отрабатываем каждый контакт, готовим встречные предложения. Уверена: это только начало большого и взаимного пути», — прокомментировала Маргарита Болычева.