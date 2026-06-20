ЕС потребовал от Турции исключить российский газ из новых поставок в Европу

ЕС утвердил программу отказа от российского газа в январе. 17 июня вступил в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Полный запрет на поставки российского СПГ ЕС планирует ввести с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.