Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщила пресс-служба станции. До этого ЗАЭС питалась от аварийных генераторов из-за отключения единственной работающей линии электропередачи «Ферросплавная-1».

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщила пресс-служба станции. До этого ЗАЭС питалась от аварийных генераторов из-за отключения единственной работающей линии электропередачи «Ферросплавная-1».

Оборудование станции работает в штатном режиме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС не превышает установленных норм. «Безопасность станции обеспечивается в полном объеме», — указано в сообщении ЗАЭС в Telegram-канале.

Вторая линия электропередачи — «Днепровская» — отключена последние три месяца. Для ее ремонта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявили режим тишины на Запорожской АЭС с 5 по 23 июня.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше