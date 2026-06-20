В Ираке заявили о начале бурения первой с 1978 года разведочной скважины на севере страны

РАБАТ, 20 июня. /ТАСС/. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за последние почти 50 лет в данном регионе. Об этом сообщил иракский министр нефти Бассем Мухаммед Худейр.
«Новая скважина является первой в своем роде в северных провинциях с 1978 года, этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья», — отметил министр, слова которого привело агентство INA. Худейр уточнил, что иракская буровая компания начала работы в районе Амерли провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 км севернее столицы страны — Багдада.
Как указал глава Миннефти, начало бурения скважины в Амерли «представляет собой важную веху в активизации разведки в перспективных районах после многолетнего простоя». Худейр подчеркнул, что «увеличение доказанных запасов нефти и газа является стратегической задачей правительства, позволяющей укрепить позиции Ирака на мировом рынке нефти и поддерживать долгосрочные планы внутреннего развития страны».