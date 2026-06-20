В Ираке заявили о начале бурения первой с 1978 года разведочной скважины на севере страны

«Новая скважина является первой в своем роде в северных провинциях с 1978 года, этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья», — отметил министр, слова которого привело агентство INA. Худейр уточнил, что иракская буровая компания начала работы в районе Амерли провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 км севернее столицы страны — Багдада.