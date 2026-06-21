Польская таможня два месяца блокирует машины «Укрпочты»

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Польская таможня на протяжении двух месяцев блокирует машины украинского почтового оператора «Укрпочта». Об этом сообщил директор компании Игорь Смелянский.
По его словам, компания перенаправила все свои транзитные потоки в обход Польши. Причин происходящего Смелянский не привел.
Отношения Украины и Польши в последнее время серьезно ухудшились. Одним из поводов стало присвоение в мае Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Решение Киева вызвало возмущение в Польше, президент страны Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.