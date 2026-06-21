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Польская таможня два месяца блокирует машины «Укрпочты»

Директор компании Игорь Смелянский сообщил о перенаправлении транзитных потоков в обход польской территории.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Польская таможня на протяжении двух месяцев блокирует машины украинского почтового оператора «Укрпочта». Об этом сообщил директор компании Игорь Смелянский.

«Последние два месяца автомобили “Укрпочты” блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию», — написал Смелянский в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, компания перенаправила все свои транзитные потоки в обход Польши. Причин происходящего Смелянский не привел.

Отношения Украины и Польши в последнее время серьезно ухудшились. Одним из поводов стало присвоение в мае Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Решение Киева вызвало возмущение в Польше, президент страны Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.

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