Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 21 июня

Национальный банк назвал курсы валют на 21 июня, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не были изменены в последний день выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 21 июня, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7864 белорусского рубля, 1 евро — 3,1983 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8011 белорусского рубля.
В сравнении курсам валют, которые были установлены на пятницу, 19 июня, и субботу, 20 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.
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