Назван размер средней пенсии неработающих россиян в мае 2026 года

Напомним, что в августе 2026-го некоторых россиян ждет индексация пенсий. Повышение пенсионных выплат затронет работающих пенсионеров. Кроме этого, KP.RU сообщал, что около 600 тыс. россиян получили выплату пенсионных накоплений. При этом всего за 2025 год было оформлено 719,7 тыс. выплат.