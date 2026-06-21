В России упростят систему назначения страховой пенсии: когда ждать нововведения

В Госдуме анонсировали важное упрощение пенсионной системы. В России с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости будут оформлять автоматически, без необходимости подавать заявление. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.