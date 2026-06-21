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Минтранс примет новые рекомендации по скоростям на дорогах в 2027 году

Новые рекомендации по скоростям на дорогах планируют ввести в России в 2027 году, сообщили в пресс‑службе Минтранса РФ. Рекомендации носят добровольный характер и исполнять их смогут по усмотрению.

«В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», — приводит комментарий ведомства ТАСС.

Документ предложит практические подходы — как учитывать местные условия и оценивать безопасность. После ввода рекомендаций планируют следить за их исполнением. На основе опыта выработают конкретный порядок введения ограничений скоростей.

А к 2030 году в России ужесточат правила для автомобилей старше 30 лет. Новые требования по технической безопасности подготовят МВД, Росстандарт, Минпромторг и Минтранс. Отдельно обновят требования к бортовому оборудованию машин.

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