Минтранс примет новые рекомендации по скоростям на дорогах в 2027 году

«В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», — приводит комментарий ведомства ТАСС.
Документ предложит практические подходы — как учитывать местные условия и оценивать безопасность. После ввода рекомендаций планируют следить за их исполнением. На основе опыта выработают конкретный порядок введения ограничений скоростей.
А к 2030 году в России ужесточат правила для автомобилей старше 30 лет. Новые требования по технической безопасности подготовят МВД, Росстандарт, Минпромторг и Минтранс. Отдельно обновят требования к бортовому оборудованию машин.
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