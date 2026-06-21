Россия ввела экспортную пошлину на крупные алмазы

Изменения касаются необработанных и частично обработанных природных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата, а также алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более. Пошлина применяется при вывозе таких товаров из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.