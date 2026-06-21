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Россия ввела экспортную пошлину на крупные алмазы

Правительство РФ ввело вывозную таможенную пошлину на отдельные категории природных алмазов.

Правительство РФ ввело вывозную таможенную пошлину на отдельные категории природных алмазов. Ставка составит 8% от таможенной стоимости.

Изменения касаются необработанных и частично обработанных природных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата, а также алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более. Пошлина применяется при вывозе таких товаров из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Новая норма внесена в постановление о ставках вывозных таможенных пошлин. Таким образом, отдельный сегмент алмазного экспорта получает дополнительный фискальный режим, привязанный не к фиксированной сумме, а к таможенной стоимости партии.

Решение затрагивает сырьевой и частично обработанный алмазный сегмент, где стоимость товара сильно зависит от массы, качества и категории камней. Для участников внешнеторговых операций это означает необходимость учитывать новую ставку при оформлении поставок за пределы ЕАЭС.

Дальнейшее влияние меры будет зависеть от экспортных объемов, структуры поставок и ценовой конъюнктуры на мировом алмазном рынке.

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