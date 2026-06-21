Россия ввела экспортную пошлину на крупные алмазы

Правительство РФ ввело вывозную таможенную пошлину на отдельные категории природных алмазов. Ставка составит 8% от таможенной стоимости.
Изменения касаются необработанных и частично обработанных природных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата, а также алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более. Пошлина применяется при вывозе таких товаров из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Новая норма внесена в постановление о ставках вывозных таможенных пошлин. Таким образом, отдельный сегмент алмазного экспорта получает дополнительный фискальный режим, привязанный не к фиксированной сумме, а к таможенной стоимости партии.
Решение затрагивает сырьевой и частично обработанный алмазный сегмент, где стоимость товара сильно зависит от массы, качества и категории камней. Для участников внешнеторговых операций это означает необходимость учитывать новую ставку при оформлении поставок за пределы ЕАЭС.
Дальнейшее влияние меры будет зависеть от экспортных объемов, структуры поставок и ценовой конъюнктуры на мировом алмазном рынке.
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