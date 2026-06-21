Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможня усилила контроль из-за наплыва фур с овощами и фруктами из Азербайджана

Федеральная таможенная служба сообщила о росте грузопотока на российско-азербайджанском участке государственной границы.

Федеральная таможенная служба сообщила о росте грузопотока на российско-азербайджанском участке государственной границы. Увеличение объемов перевозок связано с сезонным ростом поставок сельскохозяйственной продукции.

Для предотвращения скопления большегрузов Северо-Кавказское таможенное управление и Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан перешли на усиленный режим взаимодействия. Дополнительно на направлении организовали временную зону таможенного контроля.

После введения новых мощностей основная зона оформления может одновременно принимать до 400 автомобилей. Мера направлена на сохранение стабильной работы пунктов пропуска в период повышенной нагрузки.

Через пункты пропуска Яраг-Казмаляр и Тагиркент-Казмаляр ежедневно проходит от 1000 до 1400 грузовых транспортных средств. В первую очередь контрольные службы обеспечивают оперативное оформление продовольственных и скоропортящихся товаров, поступающих из Ирана, Азербайджана, Турции и Грузии. Значительную часть таких грузов составляют свежие овощи и фрукты.

С начала 2026 года северокавказские таможенные органы оформили более 2,7 млн тонн товаров. Этот показатель на 14,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Перевозчикам напомнили, что своевременная подача корректных сведений о транспорте и грузе помогает ускорить прохождение контроля.

Читайте также: МИД РФ выступает за возобновление культурных связей с Азербайджаном.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше