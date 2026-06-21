Таможня усилила контроль из-за наплыва фур с овощами и фруктами из Азербайджана

Федеральная таможенная служба сообщила о росте грузопотока на российско-азербайджанском участке государственной границы. Увеличение объемов перевозок связано с сезонным ростом поставок сельскохозяйственной продукции.
После введения новых мощностей основная зона оформления может одновременно принимать до 400 автомобилей. Мера направлена на сохранение стабильной работы пунктов пропуска в период повышенной нагрузки.
Через пункты пропуска Яраг-Казмаляр и Тагиркент-Казмаляр ежедневно проходит от 1000 до 1400 грузовых транспортных средств. В первую очередь контрольные службы обеспечивают оперативное оформление продовольственных и скоропортящихся товаров, поступающих из Ирана, Азербайджана, Турции и Грузии. Значительную часть таких грузов составляют свежие овощи и фрукты.
С начала 2026 года северокавказские таможенные органы оформили более 2,7 млн тонн товаров. Этот показатель на 14,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Перевозчикам напомнили, что своевременная подача корректных сведений о транспорте и грузе помогает ускорить прохождение контроля.
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