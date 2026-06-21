В России могут поменять порядок оплаты отопления

Как рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, к рассмотрению принят законопроект, который позволит гражданам платить за эту услугу исключительно на основании показаний индивидуальных приборов учёта. По словам депутата, действующая система формирования тарифов часто является непрозрачной и зависит от решений региональных властей или общих собраний собственников жилья, инициированных управляющими компаниями. Это приводит к необоснованным переплатам со стороны жителей.
Более того, людей вынуждают оплачивать дополнительные расходы даже при наличии в квартире теплосчётчиков — например, в конце сезона могут начислить крупную сумму за неучтённые нужды, с чем жильцы ничего не могут поделать. Жалобы на подобную практику, как отметил Аксаков, поступают регулярно.
Новый закон призван устранить все подобные «накрутки». После его принятия потребители смогут оплачивать отопление строго по фактическому расходу тепла, зафиксированному их индивидуальными счётчиками.