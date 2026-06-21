В России могут поменять порядок оплаты отопления

Как рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, к рассмотрению принят законопроект, который позволит гражданам платить за эту услугу исключительно на основании показаний индивидуальных приборов учёта. По словам депутата, действующая система формирования тарифов часто является непрозрачной и зависит от решений региональных властей или общих собраний собственников жилья, инициированных управляющими компаниями. Это приводит к необоснованным переплатам со стороны жителей.