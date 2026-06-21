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«Детский мир» на улице Урицкого продаётся в Иркутске за 240 млн рублей

На Урицкого 3 в Иркутске продается комплекс зданий — исторический памятник и два пристроя.

Источник: Правительство Иркутской области

В самом центре Иркутска, на улице Урицкого, 3, продаётся историческое здание, которое в городе со времён Советского Союза знают как «Детский мир». И сейчас в нём также идёт торговля детскими товарами. Объявление об этом размещено на сервисе бесплатных объявлений.

Общая площадь здания превышает 4 тысячи квадратных метров, стоимость — свыше 240 млн рублей. Продается комплекс зданий — исторический памятник и два пристроя, не являющиеся объектами культурного наследия.

Основное здание — памятник архитектуры, двухэтажное, площадью больше полутора тысяч квадратов, а к нему примыкают два современных пристроя, которые не имеют охранного статуса, их площади составляют чуть больше тысячи и почти тысячу четыреста квадратов соответственно. В сумме получается чуть более четырёх тысяч квадратных метров, и большая часть этих помещений уже сдана в аренду.

Новому владельцу предлагается выбор — или стабильный арендный поток с хорошей доходностью, или переориентирование здания в офисный центр, коворкинг или образовательный или детский кластер, шоурумы.