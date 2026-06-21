«Детский мир» на улице Урицкого продаётся в Иркутске за 240 млн рублей

Основное здание — памятник архитектуры, двухэтажное, площадью больше полутора тысяч квадратов, а к нему примыкают два современных пристроя, которые не имеют охранного статуса, их площади составляют чуть больше тысячи и почти тысячу четыреста квадратов соответственно. В сумме получается чуть более четырёх тысяч квадратных метров, и большая часть этих помещений уже сдана в аренду.