В Балхаше начал работу новый авиационно-спасательный отряд AIR-112

На круглосуточное дежурство заступил вертолет, который будет использоваться для проведения поисково-спасательных операций, санитарной авиации, авиамониторинга и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Новый вертолет будет дежурить круглосуточно.
Авиационно-спасательный отряд создан в рамках развития авиационной службы МЧС AIR-112 и расширения сети специализированных подразделений по всей стране.
Вертолету предстоит выполнять широкий спектр задач:
поиск и спасение людей; санитарные рейсы; авиамониторинг территорий; оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации; участие в аварийно-спасательных работах.
Для размещения подразделения подготовлена обновленная авиационная база, которая обеспечивает постоянную готовность экипажа и воздушного судна к вылету.
Командиру отряда вручили ключи от квартиры.
В рамках программы социальной поддержки сотрудников МЧС командиру авиационно-спасательного отряда AIR-112 Абаю Коржинбаю были вручены ключи от служебной квартиры.
Поддержка специалистов остается одним из направлений развития системы гражданской защиты и укрепления кадрового потенциала ведомства.
С работой подразделения ознакомился аким области.
Новый авиационно-спасательный отряд посетил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Во время ознакомления были представлены возможности авиационной базы, техническое оснащение подразделения и организация круглосуточного дежурства.
Отмечается, что размещение авиационного отряда в Балхаше позволит повысить скорость реагирования на происшествия как в городе, так и на прилегающих территориях.
Какую задачу решает новый авиаотряд.
Балхаш находится в стратегически важном регионе с большими расстояниями между населенными пунктами и значительными природными территориями. Наличие постоянно дежурящего вертолета позволит значительно сократить время прибытия спасателей к месту происшествия, повысить эффективность поисковых операций и оперативность оказания помощи пострадавшим.
Развитие сети авиационно-спасательных подразделений также усиливает возможности МЧС по реагированию на природные пожары, паводки, дорожно-транспортные происшествия и другие чрезвычайные ситуации.