Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балхаше начал работу новый авиационно-спасательный отряд AIR-112

Старт деятельности подразделения дал министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-лейтенант Чингис Аринов, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

На круглосуточное дежурство заступил вертолет, который будет использоваться для проведения поисково-спасательных операций, санитарной авиации, авиамониторинга и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Новый вертолет будет дежурить круглосуточно.

Авиационно-спасательный отряд создан в рамках развития авиационной службы МЧС AIR-112 и расширения сети специализированных подразделений по всей стране.

Вертолету предстоит выполнять широкий спектр задач:

поиск и спасение людей; санитарные рейсы; авиамониторинг территорий; оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации; участие в аварийно-спасательных работах.

Для размещения подразделения подготовлена обновленная авиационная база, которая обеспечивает постоянную готовность экипажа и воздушного судна к вылету.

Командиру отряда вручили ключи от квартиры.

В рамках программы социальной поддержки сотрудников МЧС командиру авиационно-спасательного отряда AIR-112 Абаю Коржинбаю были вручены ключи от служебной квартиры.

Поддержка специалистов остается одним из направлений развития системы гражданской защиты и укрепления кадрового потенциала ведомства.

С работой подразделения ознакомился аким области.

Новый авиационно-спасательный отряд посетил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Во время ознакомления были представлены возможности авиационной базы, техническое оснащение подразделения и организация круглосуточного дежурства.

Отмечается, что размещение авиационного отряда в Балхаше позволит повысить скорость реагирования на происшествия как в городе, так и на прилегающих территориях.

Какую задачу решает новый авиаотряд.

Балхаш находится в стратегически важном регионе с большими расстояниями между населенными пунктами и значительными природными территориями. Наличие постоянно дежурящего вертолета позволит значительно сократить время прибытия спасателей к месту происшествия, повысить эффективность поисковых операций и оперативность оказания помощи пострадавшим.

Развитие сети авиационно-спасательных подразделений также усиливает возможности МЧС по реагированию на природные пожары, паводки, дорожно-транспортные происшествия и другие чрезвычайные ситуации.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше