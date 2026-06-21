Напомним, в Москве не раз отмечали, что отказ от российских энергоресурсов станет стратегической ошибкой, которая приведет к зависимости от более дорогих поставщиков. Европейские страны, отказавшись от прямых закупок, фактически продолжают приобретать те же ресурсы через посредников, но по завышенным ценам.