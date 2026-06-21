«Дорога разгрузит поселок»: под Волгоградом строят обход на Луганск

В Волгоградской области планируют завершить строительство обхода поселка Новый Рогачик в Городищенском районе к 2032 году. Новый дорожный объект протяженностью 17 км станет частью федеральной трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск и обеспечит движение транспорта в обход населенного пункта.
Проект разделили на два этапа. Первый предусматривает строительство участка длиной 7,6 км до 2028 года. Второй этап включает создание еще 9,45 км дороги до 2032 года. Общая стоимость реализации двух этапов оценивается примерно в 14,8 млрд рублей.
По плану проекта, предоставленного Волгоградской областной думой, строительство объекта находится под кураторством федерального правительства. Работы по созданию обхода начались в 2025 году на южном въезде в Волгоград.
Новая дорога должна улучшить движение транзитного транспорта в направлении регионов Донбасса и Новороссии и повысить безопасность на маршруте. В рамках проекта также планируют ликвидировать железнодорожный переезд в районе прохождения трассы А-260.
Ранее сообщалось о ремонте дороги к хутору от федеральной трассы.