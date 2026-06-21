«Дорога разгрузит поселок»: под Волгоградом строят обход на Луганск

Проект разделили на два этапа. Первый предусматривает строительство участка длиной 7,6 км до 2028 года. Второй этап включает создание еще 9,45 км дороги до 2032 года. Общая стоимость реализации двух этапов оценивается примерно в 14,8 млрд рублей.