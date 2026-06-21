Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на заправках вновь выросли цены на бензин

На АЗС компании «Башнефть-Розница» снова выросли цены на все виды бензина и дизельное топливо.

Стоимость АИ-100 выросла на 1 рубль и теперь составляет 90,95 ₽ за литр.

Дизельное топливо подорожало на 30 копеек и теперь стоит 77,30 ₽.

Остальные марки бензина подорожали на 10 копеек: АИ-92 — 62,15 ₽, АИ-92 ATUM — 63,50 ₽, АИ-95 — 66,30 ₽, АИ-95 ATUM — 67,55 ₽.

Отметим, что это уже 16-е повышение цен у «Башнефти» с начала 2026 года и четвертое в июне.

По данным сайта russiabase.ru, на заправках «Лукойла» бензин марки АИ-92 стоит 64,47 ₽, АИ-95 — 69,29 ₽, АИ-100 — 96,72 ₽, дизтопливо — 78,3 ₽ за литр.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше