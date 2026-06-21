В Башкирии на заправках вновь выросли цены на бензин

Стоимость АИ-100 выросла на 1 рубль и теперь составляет 90,95 ₽ за литр.
Дизельное топливо подорожало на 30 копеек и теперь стоит 77,30 ₽.
Остальные марки бензина подорожали на 10 копеек: АИ-92 — 62,15 ₽, АИ-92 ATUM — 63,50 ₽, АИ-95 — 66,30 ₽, АИ-95 ATUM — 67,55 ₽.
Отметим, что это уже 16-е повышение цен у «Башнефти» с начала 2026 года и четвертое в июне.
По данным сайта russiabase.ru, на заправках «Лукойла» бензин марки АИ-92 стоит 64,47 ₽, АИ-95 — 69,29 ₽, АИ-100 — 96,72 ₽, дизтопливо — 78,3 ₽ за литр.