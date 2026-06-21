Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июня

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 21 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 488,37 тенге; евро — 559,77 тенге; российский рубль — 6,64 тенге; китайский юань — 72,15 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана.

Курс доллара:

484 тенге на покупку, 491 тенге на продажу.

Курс евро:

558 тенге на покупку, 568 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,25 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Алматы.

Курс доллара:

488,4 тенге на покупку, 490,32 тенге на продажу.

Курс евро:

559,59 тенге на покупку, 564,84 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,36 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.

Депозитный рынок страны продолжает уверенно расти. Причем граждане все чаще предпочитают хранить сбережения в тенге, а не в иностранной валюте.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше