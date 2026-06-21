Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 июня

По состоянию на 21 июня 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 488,37 тенге; евро — 559,77 тенге; российский рубль — 6,64 тенге; китайский юань — 72,15 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана.
Курс доллара:
484 тенге на покупку, 491 тенге на продажу.
Курс евро:
558 тенге на покупку, 568 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,25 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.
Алматы.
Курс доллара:
488,4 тенге на покупку, 490,32 тенге на продажу.
Курс евро:
559,59 тенге на покупку, 564,84 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,36 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.
Депозитный рынок страны продолжает уверенно расти. Причем граждане все чаще предпочитают хранить сбережения в тенге, а не в иностранной валюте.