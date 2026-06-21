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Косметику и бытовую химию начнут выводить из оборота через кассы в РФ

С 1 июля 2026 года в России станет обязательным использование контрольно-кассовой техники при выводе из оборота косметики и бытовой химии.

С 1 июля 2026 года в России станет обязательным использование контрольно-кассовой техники при выводе из оборота косметики и бытовой химии. Новый этап связан с системой обязательной маркировки таких товаров.

Требование касается продукции, которая уже включена в поэтапную маркировку. С мая 2025 года она действует для мыла и моющих средств, с июля прошлого года — для средств для волос, дезодорантов и средств для бритья, с октября — для косметики и зубной пасты.

Роспотребнадзор указывает, что рынок косметики и бытовой химии в 2025—2026 годах рос на фоне легализации оборота. К концу первого квартала 2026 года объем продукции, введенной в оборот, превысил 5,6 млрд единиц. Доля отечественного производства составляет более 80%.

До запуска обязательной маркировки в отрасли работали 2399 производителей. По итогам 2025 года фактическое производство осуществляли уже 3186 участников оборота, а к концу первого квартала 2026 года их число выросло до 3930.

Новый кассовый этап должен усилить контроль за движением товаров от производителя и поставщика до конечной продажи или списания. Для бизнеса это означает необходимость корректно отражать вывод маркированной продукции из оборота через кассовую инфраструктуру.

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