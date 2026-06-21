Пенсии по старости россиянам предложили назначать без заявлений

Страховые пенсии по старости в России могут начать назначать без участия граждан. Такой порядок предусмотрен законопроектом Минтруда, который вынесли на общественное обсуждение. Изменения затронут как обычные страховые пенсии по возрасту, так и ряд досрочных пенсионных выплат.
Сейчас после достижения пенсионного возраста гражданин получает уведомление через Госуслуги о возможности оформить пенсию. Для назначения выплаты необходимо подтвердить согласие. При этом для некоторых видов досрочного выхода на пенсию требуется самостоятельное обращение в Социальный фонд.
Предлагаемый механизм предусматривает полностью беззаявительный порядок. Решение о назначении пенсии смогут принимать на основании сведений, уже имеющихся в государственных информационных системах. Речь идет о данных о страховом стаже, пенсионных коэффициентах, количестве детей и других показателях, необходимых для расчета выплат.
Новый подход планируют применять как при достижении установленного пенсионного возраста, так и при оформлении отдельных видов досрочных пенсий. В частности, он может распространиться на многодетных матерей и одного из родителей ребенка с инвалидностью.
Подобный формат уже действует для ряда мер социальной поддержки. В беззаявительном порядке сегодня назначаются пенсии по инвалидности, выплаты по случаю потери кормильца, а также социальные доплаты к пенсии.
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