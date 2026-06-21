Склад медеплавильного завода в Сузуне не смогли продать за 1 рубль

Торги по продаже продовольственного склада медеплавильного завода, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, за «один рубль» не состоялись. Согласно информации, размещенной на портале ГИС «Торги», не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не был допущен.