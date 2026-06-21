В Словакии назвали риски отказа от поставок газа из России

Это и является созданием зависимости от другого источника, в данном случае — от сжиженного газа, говорится в сообщении. Такой подход, как указали в SPP, повышает риски, связанные с ценой, и в определенной мере с объемом. Дело в том, что СПГ является товаром, который получают те заказчики, которые готовы заплатить больше.