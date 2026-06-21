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В Словакии назвали риски отказа от поставок газа из России

Отказ Евросоюза от газа из России создаст зависимость от поставок сжиженного природного газа. Об этом рассказала РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания SPP.

Отказ Евросоюза от газа из России создаст зависимость от поставок сжиженного природного газа. Об этом рассказала РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания SPP.

«В связи с запретом на поставки российского газа на протяжении долгого времени мы обращаем внимание на то, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией», — подчеркнули в компании.

Это и является созданием зависимости от другого источника, в данном случае — от сжиженного газа, говорится в сообщении. Такой подход, как указали в SPP, повышает риски, связанные с ценой, и в определенной мере с объемом. Дело в том, что СПГ является товаром, который получают те заказчики, которые готовы заплатить больше.

В апреле Институт экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) сообщил, что в первом квартале 2026 года страны Евросоюза импортировали из России рекордный объем сжиженного природного газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт СПГ вырос на 16%.

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