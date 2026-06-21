В Воронеже продолжается обновление покрытия на городских улицах

В Воронеже полным ходом идёт обновление покрытия на городских улицах, оно, в основном, проводится в ночное время уток, когда автотрафик минимален. Об этом сообщил на своей странице в соцсети MAX мэр Воронежа Сергей Петрин.
После геодезических и других подготовительных работ подрядчик приступает к фрезерованию, регулирует высотное положение горловин колодцев, устраивает выравнивающий и верхний слои асфальта. Далее объект входит в стадию приемки.
Помимо осмотра и измерения геометрических параметров, специалисты проводят отбор проб устроенного покрытия, лабораторные испытания на соответствие качества материалов. Керны исследуют в разных условиях, проверяют вес, плотность и другие характеристики.
При выявлении недостатков подрядчиком выполняется их устранение. Оплата проводится после завершения контрольных мероприятий — с учетом устранения всех замечаний.
В настоящее время ведется приемка работ, выполненных на Петровской набережной, проспекте Труда и улице Софьи Перовской.
Подобный контроль осуществляются на всех участках, где обновляется покрытие. В том числе, и во время асфальтирования дорог частного сектора. К нему, кстати, приступим уже в ближайшее время — сейчас ведется процедура заключения контракта.
Напомним, всего в этом году сплошная замена покрытия будет проведена на 16 магистралях областного центра.