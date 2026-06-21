Маркетплейсы не смогут автоматически уходить от споров о контрафакте

Конституционный суд РФ разъяснил подход к спорам о нарушении интеллектуальных прав на электронных площадках. Поводом стала жалоба производителя настольных игр по делу о продаже контрафактной продукции через маркетплейс.
Суд проверял нормы Гражданского кодекса об ответственности информационного посредника. Эти положения позволяют освобождать площадку от ответственности, если она не знала и не должна была знать о нарушении, а после обращения правообладателя своевременно приняла необходимые меры.
Конституционный суд не признал нормы противоречащими действующему законодательству, но указал на особенности их применения. При рассмотрении таких дел суды должны оценивать реальную роль владельца маркетплейса, степень его участия в работе площадки и меры, которые он принял после получения информации о нарушении.
Это означает, что статус информационного посредника не должен работать как автоматическая защита. В каждом споре потребуется учитывать, ограничивалась ли площадка техническим размещением информации или фактически участвовала в продвижении, продаже и обороте спорного товара.
Решение важно для правообладателей, продавцов и самих маркетплейсов. Оно задает ориентир для будущих дел о контрафакте и интеллектуальных правах в электронной торговле.
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