Маркетплейсы не смогут автоматически уходить от споров о контрафакте

Конституционный суд не признал нормы противоречащими действующему законодательству, но указал на особенности их применения. При рассмотрении таких дел суды должны оценивать реальную роль владельца маркетплейса, степень его участия в работе площадки и меры, которые он принял после получения информации о нарушении.