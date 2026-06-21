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Российским банкам рекомендовали усилить защиту систем искусственного интеллекта

Банк России подготовил рекомендации по информационной безопасности для организаций, использующих технологии искусственного интеллекта.

Банк России подготовил рекомендации по информационной безопасности для организаций, использующих технологии искусственного интеллекта. Документ опубликован 16 июня 2026 года и предназначен для участников финансового рынка, работающих с ИИ-решениями.

Рекомендации распространяются на кредитные организации, филиалы иностранных банков, некредитные финансовые организации, участников национальной платежной системы и профессиональных участников финансового рынка. Регулятор предлагает выстроить единые подходы к защите таких систем и управлению связанными с ними рисками.

В документе описаны возможные угрозы информационной безопасности и операционной надежности при использовании искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделено разработке моделей угроз, которые должны учитывать особенности работы ИИ-систем.

Также Банк России рекомендует закрепить внутри организаций правила безопасного использования искусственного интеллекта. При внедрении технологий предлагается оценивать риски, связанные как со сторонними сервисами, так и с программными компонентами с открытым исходным кодом.

Документ не вводит ограничений на использование искусственного интеллекта. Речь идет о формировании механизмов защиты при работе с технологиями, которые могут иметь доступ к данным клиентов, платежной инфраструктуре, аналитическим системам и внутренним процессам финансовых организаций.

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