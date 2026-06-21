Российским банкам рекомендовали усилить защиту систем искусственного интеллекта

Банк России подготовил рекомендации по информационной безопасности для организаций, использующих технологии искусственного интеллекта. Документ опубликован 16 июня 2026 года и предназначен для участников финансового рынка, работающих с ИИ-решениями.
Рекомендации распространяются на кредитные организации, филиалы иностранных банков, некредитные финансовые организации, участников национальной платежной системы и профессиональных участников финансового рынка. Регулятор предлагает выстроить единые подходы к защите таких систем и управлению связанными с ними рисками.
В документе описаны возможные угрозы информационной безопасности и операционной надежности при использовании искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделено разработке моделей угроз, которые должны учитывать особенности работы ИИ-систем.
Также Банк России рекомендует закрепить внутри организаций правила безопасного использования искусственного интеллекта. При внедрении технологий предлагается оценивать риски, связанные как со сторонними сервисами, так и с программными компонентами с открытым исходным кодом.
Документ не вводит ограничений на использование искусственного интеллекта. Речь идет о формировании механизмов защиты при работе с технологиями, которые могут иметь доступ к данным клиентов, платежной инфраструктуре, аналитическим системам и внутренним процессам финансовых организаций.
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