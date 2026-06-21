Российским банкам рекомендовали усилить защиту систем искусственного интеллекта

Документ не вводит ограничений на использование искусственного интеллекта. Речь идет о формировании механизмов защиты при работе с технологиями, которые могут иметь доступ к данным клиентов, платежной инфраструктуре, аналитическим системам и внутренним процессам финансовых организаций.