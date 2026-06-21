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На крымских заправках перестали продавать топливо

На всех автозаправочных станциях Крыма остановлена продажа топлива 21 июня.

Источник: Комсомольская правда

На всех автозаправочных станциях полуострова Крым прекращена реализация топлива. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов.

С 9 часов утра 21 июня на всех автозаправочных станциях Крыма остановлена продажа топлива как за наличные, так и по безналичному расчету, включая оплату по талонам, как для частных лиц, так и для организаций.

«Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — отметил Сергей Аксенов.

По словам главы республики, о дальнейших действиях в связи с текущей ситуацией на топливном рынке сообщат позже.

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