Иностранные фуры с долгами не пропустят через российскую границу

С 1 сентября 2026 года иностранные грузоперевозчики не смогут пересекать российскую границу при наличии долгов за проезд по платным дорогам. Новые правила контроля утвердило правительство РФ.
Ограничение будет действовать как при въезде в Россию, так и при выезде из страны. Проверять будут две категории задолженности: неоплаченный проезд по платным автомобильным дорогам и плату в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам грузовиками массой более 12 тонн.
Контроль возложат на таможенные органы в пунктах пропуска через государственную границу. Сотрудники смогут получать актуальные данные через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Запрос будет идти по межведомственному электронному каналу.
Если долг погашен, начисление должно исключаться из системы. Если задолженность сохраняется, транспортное средство не пропустят до урегулирования платежей.
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