Иностранные фуры с долгами не пропустят через российскую границу

Ограничение будет действовать как при въезде в Россию, так и при выезде из страны. Проверять будут две категории задолженности: неоплаченный проезд по платным автомобильным дорогам и плату в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам грузовиками массой более 12 тонн.