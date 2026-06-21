Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта «Внуково»

Президент России Владимир Путин наградил коллектив московского аэропорта «Внуково» орденом Почета. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин наградил коллектив московского аэропорта «Внуково» орденом Почета. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи наградить орденом Почета коллектив акционерного общества “Международный аэропорт “Внуково”, город Москва”, — указано в документе.

Аэропорт «Внуково» имени А. Н. Туполева — один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Старейший из ныне действующих аэропортов Москвы: строительство началось в 1937 году, а открытие состоялось в 1941-м.