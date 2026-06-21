На ремонт деформационных швов метромоста в Нижнем выделили 50 млн рублей

Департамент транспорта Нижнего Новгорода объявил поиск подрядчика для проведения ремонта деформационных швов на автодорожной части метромоста. Согласно данным, размещённым в карточке лота на портале госзакупок, стартовая цена контракта — около 50 миллионов рублей.
Открытый конкурс завершится 9 июля, а все ремонтные работы необходимо закончить до 15 декабря 2026 года.
Автодорожная часть метромоста была введена в эксплуатацию в 2009 году; протяжённость сооружения достигает 1,3 километра.
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