81% россиян экономят на продуктах: рост цен изменил привычки

В Волгограде, как и по всей стране, фиксируют изменение потребительских привычек на фоне роста цен. Люди все чаще сокращают расходы, и это особенно заметно в продуктовых покупках.
Согласно исследованию Shopper’s, 81% россиян экономят на продуктах. Для 34% это новая стратегия в этом году, еще 47% уже делали это ранее. Только 19% участников опроса не сокращают расходы на продовольствие. По мнению 83% респондентов, сильнее всего подорожали продукты питания.
Главным способом экономии стал переход на товары собственных торговых марок — так делают 44% опрошенных. Еще 41% отказались от снеков и сладостей, 36% ищут товары по акциям, 34% выбирают дискаунтеры и реже покупают дорогие продукты. Почти треть респондентов стала чаще готовить дома.
Отдельно отмечается, что 57% россиян считают цену и качество важнее бренда. Также 72% не планируют менять смартфон в 2026 году, а 61% стали реже посещать кафе и рестораны. В целом потребители стали внимательнее к ценам и чаще отказываются от привычных покупок.
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