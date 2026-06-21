81% россиян экономят на продуктах: рост цен изменил привычки

Согласно исследованию Shopper’s, 81% россиян экономят на продуктах. Для 34% это новая стратегия в этом году, еще 47% уже делали это ранее. Только 19% участников опроса не сокращают расходы на продовольствие. По мнению 83% респондентов, сильнее всего подорожали продукты питания.