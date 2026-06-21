Парк приключений «Дримвуд» открыл летний сезон на курорте Сбера «Манжерок»

«Всё, что сделано в парке “Дримвуд”, — для детей и взрослых, которые любят приключения. Именно открытие таких мест нас вдохновляет, большое счастье видеть радость на лицах детей. Уверен, что парк обретёт своих постоянных поклонников и станет популярным среди семей со всей России. В первый же день парк “Дримвуд” посетило около 4 тысяч человек, и мы рассчитываем, что за год он примет свыше 150 тысяч гостей», — отметил Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.