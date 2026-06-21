Нижегородцам рассказали о ходе ремонта дороги на Звездинке

Готовность бортовых камней на проезжей части и тротуарах достигла 50%. Сейчас активно идёт укладка свежего асфальтового покрытия. Как уточнил мэр города, наиболее масштабные этапы, требующие задействования крупной спецтехники, выполняют в позднее вечернее и ночное время — это позволяет минимизировать неудобства для горожан.