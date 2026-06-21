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Нижегородцам рассказали о ходе ремонта дороги на Звездинке

Сейчас активно идёт укладка свежего асфальтового покрытия.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал, как продвигается ремонт на улице Звездинке в центральной части города. Соответствующие детали мэр опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях.

Работы ведутся на отрезке от площади Горького до улицы Алексеевской — этот участок обновляют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация начала работы в последних числах мая. К настоящему моменту практически завершена фрезеровка прежнего дорожного покрытия, а также произведена замена трети люков.

Готовность бортовых камней на проезжей части и тротуарах достигла 50%. Сейчас активно идёт укладка свежего асфальтового покрытия. Как уточнил мэр города, наиболее масштабные этапы, требующие задействования крупной спецтехники, выполняют в позднее вечернее и ночное время — это позволяет минимизировать неудобства для горожан.

Также власти отмечают, что ремонт идёт в соответствии с утверждённым графиком, а неблагоприятные погодные условия, в частности дожди, не внесли коррективов в планы подрядчика.

Ранее нижегородцев предупредили об изменении движения на Борском мосту.