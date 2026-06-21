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Нижегородские детсады начнут работать по новым рекомендациям с 1 сентября

Глава ведомства подчеркнул особую значимость работы с детьми младшего возраста и напомнил, что текущий год Минпросвещения объявило Годом дошкольного образования.

С 1 сентября текущего года дошкольные учреждения по всей России, включая детские сады Нижегородской области, начнут функционировать в соответствии с обновлёнными рекомендациями. Об этом объявило Министерство просвещения РФ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов разъяснил суть нововведений: их главная цель — усилить эффективность инициатив, ориентированных на духовно‑нравственное воспитание подрастающего поколения.

Глава ведомства подчеркнул особую значимость работы с детьми младшего возраста и напомнил, что текущий год Минпросвещения объявило Годом дошкольного образования.

Среди аспектов, которые затронут новые рекомендации, — подбор музыкального репертуара (в том числе песен) для занятий с дошкольниками, подходы к оформлению помещений, содержание образовательных программ и методика проведения занятий.

Ранее правила присмотра за детьми обновили в нижегородских школах и детсадах.