Нижегородские детсады начнут работать по новым рекомендациям с 1 сентября

С 1 сентября текущего года дошкольные учреждения по всей России, включая детские сады Нижегородской области, начнут функционировать в соответствии с обновлёнными рекомендациями. Об этом объявило Министерство просвещения РФ.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов разъяснил суть нововведений: их главная цель — усилить эффективность инициатив, ориентированных на духовно‑нравственное воспитание подрастающего поколения.
Глава ведомства подчеркнул особую значимость работы с детьми младшего возраста и напомнил, что текущий год Минпросвещения объявило Годом дошкольного образования.
Среди аспектов, которые затронут новые рекомендации, — подбор музыкального репертуара (в том числе песен) для занятий с дошкольниками, подходы к оформлению помещений, содержание образовательных программ и методика проведения занятий.
Ранее правила присмотра за детьми обновили в нижегородских школах и детсадах.