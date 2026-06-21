Кредит, а не поломка: В Volga прокомментировали скандал с первой проданной K40

Ранее сообщалось, что глава Volga Татьяна Фадеева сообщила, что в 2026 году компания планирует выпустить около 30 тысяч автомобилей, полторы тысячи уже сошли с конвейера. План по реализации — 25−27 тысяч машин с учётом запасов у дилеров. Спецверсий для такси и корпоративных парков не будет, но компания рассчитывает на достойное место в этом сегменте. Стартовые версии экономически привлекательны и хорошо оснащены.