Каким специалистам Ростовской области платят зарплату более 200 тыс. рублей

В Ростовской области, по информации аналитиков рынка труда «Авито Работы», доходы квалифицированных рабочих в сфере металлообработки, строительства и в производстве сегодня составляют 189−259 тысяч рублей в месяц.
По данным рынка труда с января по май 2026 года, по уровню заработной платы лидируют представители сферы строительства — монолитчики. Их зарплата составляет 259 тысяч рублей.
Следом за ними идут транспортники. Водителю-дальнобойщику предлагают 242 тысячи рублей в месяц.
И замыкают тройку высокооплачиваемых специалистов дорожные мастера, которым готовы платить 190 тысяч рублей.