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Каким специалистам Ростовской области платят зарплату более 200 тыс. рублей

По уровню заработной платы лидируют мнолитчики.

В Ростовской области, по информации аналитиков рынка труда «Авито Работы», доходы квалифицированных рабочих в сфере металлообработки, строительства и в производстве сегодня составляют 189−259 тысяч рублей в месяц.

По данным рынка труда с января по май 2026 года, по уровню заработной платы лидируют представители сферы строительства — монолитчики. Их зарплата составляет 259 тысяч рублей.

Следом за ними идут транспортники. Водителю-дальнобойщику предлагают 242 тысячи рублей в месяц.

И замыкают тройку высокооплачиваемых специалистов дорожные мастера, которым готовы платить 190 тысяч рублей.