Нижегородцы тратят на самообразование в среднем 48 тыс. рублей в год

Финансовые вложения в саморазвитие тоже существенны. В среднем нижегородцы, готовые инвестировать в обучение, расходуют около 48 тысяч рублей в год. Более 50% респондентов вкладывают в образование не только время, но и деньги. При этом самые значительные суммы на обучение тратят молодые люди 18−24 лет — по России их расходы достигают 85 тысяч рублей ежегодно.