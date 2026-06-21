Нижегородцы тратят на самообразование в среднем 48 тыс. рублей в год

Мотивация нижегородцев к самообразованию весьма разнообразна. Более половины респондентов (51%), которые уже учатся или намерены приступить к обучению, делают это ради собственного удовольствия — для души и общего саморазвития. Такие данные следуют из опроса сервиса «Авито».
Примечательно, что среди россиян старше 65 лет такая позиция ещё более распространена: доля подобных ответов по стране достигает 76%.
Карьерные цели ставят перед собой 40% опрошенных: они рассматривают самообразование как способ повысить квалификацию и увеличить доход. Ещё 24% стремятся оставаться в курсе актуальных трендов, 18% рассчитывают с помощью новых знаний сменить профессию, 17% воспринимают обучение как устоявшуюся привычку, а 6% видят в нём возможность расширить круг общения и найти единомышленников.
Нижегородцы редко ограничиваются каким‑то одним способом получения знаний — обычно они комбинируют разные форматы. Лидирующим источником информации оказалось чтение книг и научных статей в сочетании с просмотром видеоуроков: такой подход выбирают 60% участников опроса. Популярность этого метода связана с доступностью материалов и гибкостью графика — учиться можно в отпуске или по пути на работу.
Значительная часть респондентов (40%) предпочитает структурированное обучение: они записываются на онлайн‑ и офлайн‑курсы либо занимаются с репетиторами. Практические навыки, например на мастер‑классах, хотят осваивать 15% опрошенных.
Что касается тематики обучения, интересы нижегородцев охватывают как профессиональные сферы, так и досуговые направления. В пятёрке наиболее востребованных областей — финансы (35%), IT, программирование и цифровые навыки (28%), философия и психология (24%), творчество (20%) и спорт с акцентом на здоровье (20%).
Есть и гендерные различия в выборе дисциплин. Женщины чаще мужчин отдают предпочтение творческим занятиям — рисованию, музыке, рукоделию (32% против 16%). Мужчины же заметно активнее интересуются IT и цифровыми компетенциями: такой выбор сделал каждый третий представитель сильного пола (среди женщин этот показатель составляет 15%).
Финансовые вложения в саморазвитие тоже существенны. В среднем нижегородцы, готовые инвестировать в обучение, расходуют около 48 тысяч рублей в год. Более 50% респондентов вкладывают в образование не только время, но и деньги. При этом самые значительные суммы на обучение тратят молодые люди 18−24 лет — по России их расходы достигают 85 тысяч рублей ежегодно.
Ранее в Нижнем Новгороде обсудили проект концепции развития общего образования.