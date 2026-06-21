ФРС США затормозила рост цен на золото

Мировой рынок золота завершает очередную неделю в состоянии повышенной турбулентности, балансируя вокруг психологически и технически важного уровня поддержки в районе 4 000 долларов за унцию. Об этом пишут Пронедра. По данным рыночных площадок, спотовый драгметалл удерживается вблизи 4 200−4 250 долларов за унцию, демонстрируя фактическую консолидацию без выраженного тренда. Недельная динамика показывает, что после резких внутринедельных колебаний котировки вернулись почти к уровням прошлой пятницы, при этом цена несколько раз тестировала отметку 4 000 долларов, которую аналитики называют ключевой «границей бычьего сценария».