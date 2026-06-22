Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 22 июня после выходных

Относительно курсов валют, установленных на пятницу, 19 июня, субботу, 20 июня, и воскресенье, 21 июня, курс доллара подрос, а курс евро и курс российского стали ниже после выходных на понедельник, 22 июня. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.