Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 22 июня после выходных

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 22 июня, понедельник. В частности, после выходных подрос курс доллара, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, уменьшились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 22 июня, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,7892 белорусского рубля, 1 евро — 3,1970 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7927 белорусского рубля.
Относительно курсов валют, установленных на пятницу, 19 июня, субботу, 20 июня, и воскресенье, 21 июня, курс доллара подрос, а курс евро и курс российского стали ниже после выходных на понедельник, 22 июня. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0028 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0013 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0084 белрубля.
Еще белорус заплатил 30 000 рублей из-за кредита, которого не было.