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Цена на нефть марки Brent превысила $81 из-за хода переговоров Ирана и США

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре увеличилась до 81,09 доллара за баррель из-за ситуации вокруг Ирана и США.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре превысила отметку в 81 доллар за баррель на фоне переговоров Ирана и США, следует из данных торгов на бирже ICE.

По состоянию на 01:04 мск цена на сырье выросла на 1,3 процента, достигнув 81,09 доллара за баррель. Стоимость августовского фьючерса марки WTI увеличилась на 1,71 процента и составила 77,85 доллара.

Напомним, 17 июня цена Brent с поставкой в августе впервые со 2 марта опустилась ниже 78 долларов за баррель (уменьшение на 1,29 процента). При этом стоимость августовского фьючерса WTI падала до 74,3 доллара.

19 июня немецкая газета Bild написала, что после ударов Израиля по Ливану Иран закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры с США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) приказал всем судам избегать этого водного маршрута. Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

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