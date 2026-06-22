В Соцфонде определили, сколько пенсионеры получали в мае: средние выплаты в ряде регионов достигли 30 тысяч рублей

Выплаты для неработающих пожилых граждан свыше 30 тысяч, по данным Соцфонда, отмечены в Хабаровском крае, Карелии, Архангельской области, Республике Коми, Якутии. Более 35 тысяч рублей в мае в среднем получали пенсионеры Сахалинской, Мурманской и Магаданской областей. Такие выплаты также отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и на Камчатке.