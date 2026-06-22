Детская молочная кухня Иркутска расширяет ассортимент и готовится к модернизации

Гостям показали полный производственный цикл — от поступления молока до выпуска готовой продукции, а также рассказали о планах по модернизации фабрики.
Начальник отдела контроля качества Ольга Морозова провела журналистов по цехам и рассказала о технологических процессах. Продукцию ежедневно проверяют в лаборатории, показатели жирности и кислотности строго соответствуют ГОСТам. С этого года питание для детей до трех лет маркируется в системе «Честный знак».
«В планах комбината — выпускать больше полезных продуктов с добавлением витаминов и микроэлементов, в том числе селена и магния. Также планируем запустить производство послойных йогуртов в небольших упаковках по 20 граммов, обновить дизайн этикеток, — рассказала генеральный директор АО “Комбинат питания” Любовь Пронина. — Кроме того, договорились о подписании соглашения с Федеральным центром компетенций по реализации проекта “Роботизация производства молочной продукции”. Это позволит оптимизировать процессы, сократить долю ручного труда и увеличить выпуск продукции. С сентября этого года продукция молочной кухни появится в буфетах всех школ Иркутска».
Предприятие выпускает около 50 наименований молочной продукции, в том числе отборное молоко, творог, сыворотку, биойогурты, обогащенные пробиотиками и пребиотиками. Производство работает на молоке местного поставщика — СХАО «Белореченское». Ежедневно сырье поступает в лабораторию, а после проверки по закрытой магистрали направляется в цеха, где готовят кисломолочные продукты, йогурты и коктейли. Вся готовая продукция разливается в день приготовления и отправляется в торговые точки уже на следующий день, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.