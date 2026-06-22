Детская молочная кухня Иркутска расширяет ассортимент и готовится к модернизации

«В планах комбината — выпускать больше полезных продуктов с добавлением витаминов и микроэлементов, в том числе селена и магния. Также планируем запустить производство послойных йогуртов в небольших упаковках по 20 граммов, обновить дизайн этикеток, — рассказала генеральный директор АО “Комбинат питания” Любовь Пронина. — Кроме того, договорились о подписании соглашения с Федеральным центром компетенций по реализации проекта “Роботизация производства молочной продукции”. Это позволит оптимизировать процессы, сократить долю ручного труда и увеличить выпуск продукции. С сентября этого года продукция молочной кухни появится в буфетах всех школ Иркутска».