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Китай внес 10 организаций США в список экспортного контроля

Китайским экспортерам запретили поставлять товары двойного назначения этим структурам.

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Китай внес 10 американских организаций в список экспортного контроля и запретил поставки им товаров двойного назначения. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

В ведомстве уточнили, что китайским экспортерам запрещено поставлять товары двойного назначения этим структурам. Организациям и физическим лицам любых стран и регионов также запрещено передавать или предоставлять указанным американским организациям товары двойного назначения китайского происхождения.

Уже начатые экспортные операции должны быть немедленно прекращены. В особых случаях при необходимости экспорта операторы должны обращаться за разрешением в Министерство коммерции КНР. Решение принято для защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также выполнения международных обязательств в сфере нераспространения. Оно вступает в силу с момента публикации.

Китай также запретил закупать в рамках государственных закупок продукцию 46 американских компаний. В ведомстве уточнили, что запрет касается товаров, произведенных этими компаниями, однако не распространяется на американские предприятия с инвестициями в Китае. Ограничения вступают в силу с момента публикации.

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