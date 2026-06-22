Китай внес 10 организаций США в список экспортного контроля

Уже начатые экспортные операции должны быть немедленно прекращены. В особых случаях при необходимости экспорта операторы должны обращаться за разрешением в Министерство коммерции КНР. Решение принято для защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также выполнения международных обязательств в сфере нераспространения. Оно вступает в силу с момента публикации.