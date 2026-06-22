Китай внес 10 организаций США в список экспортного контроля

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Китай внес 10 американских организаций в список экспортного контроля и запретил поставки им товаров двойного назначения. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
В ведомстве уточнили, что китайским экспортерам запрещено поставлять товары двойного назначения этим структурам. Организациям и физическим лицам любых стран и регионов также запрещено передавать или предоставлять указанным американским организациям товары двойного назначения китайского происхождения.
Уже начатые экспортные операции должны быть немедленно прекращены. В особых случаях при необходимости экспорта операторы должны обращаться за разрешением в Министерство коммерции КНР. Решение принято для защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также выполнения международных обязательств в сфере нераспространения. Оно вступает в силу с момента публикации.
Китай также запретил закупать в рамках государственных закупок продукцию 46 американских компаний. В ведомстве уточнили, что запрет касается товаров, произведенных этими компаниями, однако не распространяется на американские предприятия с инвестициями в Китае. Ограничения вступают в силу с момента публикации.