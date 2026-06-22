Прогноз ВТБ: продажи розничных кредитов вырастут в этом году на 37%

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ запускает восстановление кредитной активности и трансформирует сберегательное поведение населения, смещая интерес в сторону долгосрочных инструментов. По оценкам ВТБ, снижение ставок в течение года приведет рынок розничных кредитов к росту продаж на 37% до 13,3* трлн рублей, с положительной динамикой во всех сегментах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Основной бенефициар снижения ключевой ставки для розничного рынка — потребительское кредитование: продажи кредитов наличными увеличатся в этом году на 76%, ипотеки — на 16%, автокредитов — на 14%. В первом полугодии динамика уже заметна: общие выдачи физлицам могут достичь 5,4 трлн рублей (+50% год к году). Это стало возможным на фоне ожиданий рынка, что текущий курс ЦБ на снижение ключевой ставки сохранится, что особенно важно для длинных розничных продуктов.
При этом сберегательная активность населения также сохраняется. За первое полугодие 2026 года россияне заработают на классических вкладах и накопительных счетах порядка 3,7 трлн рублей, что сопоставимо с прошлогодними показателями за этот период. Однако структура пассивов меняется: клиенты все чаще выбирают длинные депозиты, чтобы зафиксировать двузначную доходность, а по мере дальнейшего смягчения ДКП капитал начнет перетекать сначала в облигации, а затем в более рискованные активы.
По прогнозу ВТБ, розничный кредитный портфель российских банков по итогам года прирастет на 8% (до 44 трлн рублей), объем привлеченных средств увеличится на 10%, превысив 72 трлн рублей. При этом разрыв между динамикой кредитов и сбережений продолжает сокращаться: годом ранее он составлял 3% против 15% по пассивам, теперь же динамика выравнивается.
*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.