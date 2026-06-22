Прогноз ВТБ: продажи розничных кредитов вырастут в этом году на 37%

При этом сберегательная активность населения также сохраняется. За первое полугодие 2026 года россияне заработают на классических вкладах и накопительных счетах порядка 3,7 трлн рублей, что сопоставимо с прошлогодними показателями за этот период. Однако структура пассивов меняется: клиенты все чаще выбирают длинные депозиты, чтобы зафиксировать двузначную доходность, а по мере дальнейшего смягчения ДКП капитал начнет перетекать сначала в облигации, а затем в более рискованные активы.