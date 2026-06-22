Сколько получают неработающие пенсионеры в регионах РФ: в Соцфонде привели средние данные за май

Между тем средняя начисленная зарплата в стране преодолела порог в 100 тысяч рублей. По 2025 году она составила 100 360 рублей. Рост составил около 13%. Данные свидетельствуют о номинальной зарплате. Реальный рост чуть меньше с учетом налогов. В нескольких областях зарплаты составили более 200 тысяч. В том числе, сфера финансов и страхования. Кроме того, такие цифры фиксируют в области добычи полезных ископаемых.