В Приморском крае продолжают обновлять парк мусоровозов

В Находке усилили работу по вывозу мусора к началу туристического сезона. Новые машины для вывоза мусора позволят содержать пляжные территории чистыми и ухоженными, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
«Эта работа имеет ключевое значение для улучшения экологической ситуации и качества жизни в Приморском крае. Своевременный вывоз ТКО предотвращает образование стихийных свалок. А обновление автопарка помогает повысить эффективность работы перевозчиков и обеспечить чистоту в городах и населенных пунктах региона», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморья Владимир Малюшицкий.
Современные мусоровозы работают эффективнее, экологичнее и надежнее, подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексей Першин.