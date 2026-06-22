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В Приморском крае продолжают обновлять парк мусоровозов

В этом году в Приморском крае запланировано закупить 50 единиц современной техники для вывоза твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день уже приобретено 25 машин. Две новые машины передали в Находкинский городской округ.

Источник: Аргументы и факты

В Находке усилили работу по вывозу мусора к началу туристического сезона. Новые машины для вывоза мусора позволят содержать пляжные территории чистыми и ухоженными, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

«Эта работа имеет ключевое значение для улучшения экологической ситуации и качества жизни в Приморском крае. Своевременный вывоз ТКО предотвращает образование стихийных свалок. А обновление автопарка помогает повысить эффективность работы перевозчиков и обеспечить чистоту в городах и населенных пунктах региона», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморья Владимир Малюшицкий.

Современные мусоровозы работают эффективнее, экологичнее и надежнее, подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексей Першин.