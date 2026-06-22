В домах Арсеньева началась замена лифтов по плану капремонта

Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта Приморского края, в этом году лифты заменят в семи многоквартирных домах Арсеньева по следующим адресам: улица Жуковского, 39, 41, улица Ломоносова, 72, 80, 82, улица Калининская, 11, улица Октябрьская, 9.
Всего в этом году Фонд капитального ремонта заменит 188 лифтов в 52 многоквартирных домах, в которых проживают более 11 тысяч приморцев. До 2030 года планирует заменить 800 лифтов. На смену отслужившему лифтовому оборудованию в край поступают лифты отечественного и белорусского производства.