Россия сняла ограничения на туристические поездки в страны Персидского залива

Россия отменила ранее действовавшую рекомендацию воздерживаться от частных и туристических поездок в ряд государств Персидского залива. Решение затронуло Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию.
Как сообщили в Минэкономразвития, основанием для пересмотра позиции стало заявление МИД России от 19 июня, в котором была отмечена изменившаяся обстановка в регионе. В связи с этим прежние ограничения для туристических и частных поездок были сняты.
При этом российским гражданам рекомендовано сохранять осторожность во время пребывания за рубежом. Туристам советуют следить за официальной информацией Минэкономразвития, Министерства иностранных дел и российских дипломатических представительств на случай появления новых рисков или ограничений.
Дополнительные требования установлены для туристической отрасли. Туроператоры и турагенты обязаны информировать клиентов об актуальной обстановке в стране назначения и предоставлять полные сведения об условиях поездки.
В перечень направлений, по которым отменены прежние рекомендации, вошли сразу шесть популярных для российских туристов стран, включая ОАЭ и Катар. Это одни из наиболее востребованных маршрутов для отдыха и транзитных путешествий на Ближнем Востоке.