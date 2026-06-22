«Газпромбанк автолизинга» заявил о росте продаж российских машин

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем продаж новых легковых авто отечественных марок в РФ за пять месяцев 2026 года составил 199 тыс. единиц, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинга», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
«Эксперты “Газпромбанк автолизинга” изучили продажи российских брендов в легковом сегменте, суммарный результат за 5 месяцев — 199 тыс. сделок, на 47 тыс. (+31%) больше, чем за январь — май 2025 года», — сказано в исследовании.
В мае реализация авто российских брендов выросла на 48% по сравнению с маем 2025 года — до 44,8 тыс. единиц. Доля отечественных марок на рынке в этот период достигла 41%, что на 8 процентных пунктов больше, чем год назад.
В топ-10 российских марок по итогам мая вошли Lada (28,4 тыс. шт.), Tenet (11,5 тыс.), Solaris (2 тыс.), «Москвич» (1 тыс.), Evolute (557 шт.), Jeland (546 шт.), УАЗ (347 шт.), UMO (233 шт.), Xcite (118 шт.) и «Аврора» (Нижегородские микроавтобусы) с результатом 63 реализованных автомобиля.
Как отметил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александр Корнев, рост отечественного сегмента на российском авторынке продолжится. «По итогам июня можно ожидать роста в этой нише рынка до 50 тыс. сделок и увеличения доли относительно мая еще на 1−2 п. п.», — добавил он.