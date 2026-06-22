Григоренко: России важно иметь собственные конкурентоспособные модели ИИ

Григоренко сообщил, что правительство рассчитывает внести законопроект в Госдуму до конца июня. Если депутаты успеют принять его в текущую сессию, отдельные нормы могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года, основные положения — с 1 марта 2027 года. В случае изменения сроков рассмотрения документа даты вступления норм в силу скорректируют.