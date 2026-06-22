Григоренко: России важно иметь собственные конкурентоспособные модели ИИ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. России принципиально важно иметь собственные конкурентоспособные модели искусственного интеллекта, чтобы обеспечивать технологическую независимость страны. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в преддверии рассмотрения правительственной комиссией обновленного варианта законопроекта о регулировании искусственного интеллекта в России, сообщает РБК.
«У каждой страны свой подход к развитию технологий ИИ. Американские компании развивают модели преимущественно на собственной инфраструктуре, китайские разработчики делают ставку на открытые решения. Для России принципиально важно иметь собственные конкурентоспособные модели, чтобы обеспечивать технологическую независимость, устойчивое развитие цифровых сервисов и возможность самостоятельно определять долгосрочные условия их использования», — заявил Григоренко, слова которого приводит издание.
По его словам, законопроект о поддержке развития технологий ИИ необходимо принять в максимально короткие сроки. Документ формирует базовый понятийный аппарат в этой сфере, создает правовые основания для поддержки российских разработчиков и более широкого внедрения отечественных решений в государственном секторе.
Григоренко сообщил, что правительство рассчитывает внести законопроект в Госдуму до конца июня. Если депутаты успеют принять его в текущую сессию, отдельные нормы могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года, основные положения — с 1 марта 2027 года. В случае изменения сроков рассмотрения документа даты вступления норм в силу скорректируют.