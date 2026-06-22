Россиянам дали право менять оплату сверхурочных на дни отдыха

В России с 1 сентября 2026 года изменятся правила сверхурочной работы. Предельную продолжительность переработок разрешат увеличить до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.
Работа более 120 часов в год будет возможна только с письменного согласия сотрудника. Для таких случаев закрепили дополнительные гарантии: переработки с 121-го часа должны оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. В пределах 120 часов сохраняется прежний принцип: первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, следующие — не менее чем в двойном.
Работник сможет выбрать дополнительные дни отдыха вместо повышенной оплаты сверхурочной работы. Для сотрудников, которых привлекают к переработкам сверх 120 часов в год, также предусмотрят один оплачиваемый день освобождения от работы для прохождения диспансеризации.
Закон отдельно закрепляет особенности оплаты сверхурочной работы работников железнодорожного транспорта. Для малого бизнеса увеличивается порог численности работников, при котором можно заключать срочный трудовой договор по соглашению сторон: с 35 до 70 человек.
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