Россиянам дали право менять оплату сверхурочных на дни отдыха

Работа более 120 часов в год будет возможна только с письменного согласия сотрудника. Для таких случаев закрепили дополнительные гарантии: переработки с 121-го часа должны оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. В пределах 120 часов сохраняется прежний принцип: первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, следующие — не менее чем в двойном.